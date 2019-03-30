Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-30T09:50:46+03:00

У аттракциона был ряд дефектов и нарушений

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Муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» подало иск в Арбитражный суд. Руководство городских парков пытается взыскать задолженность предпринимателей перед городом. Как выяснилось, ООО «Альфа Трейд» заключило договор аренды с городом и разместило в парке аттракцион «Башня».

- Однако, карусель проработала недолго, так как в ходе проверки выявлены ряд нарушений и дефектов, - уточняют в пресс-службе департамента имущественных отношений.

В ведомстве добавили, что компания не пыталась устранить неисправности, долги по аренде на размещение аттракциона выплачивать отказывались. На письма с напоминанием не реагировали. Теперь в суде муниципальное предприятие требует с предпринимателей погасить 1 млн 194 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU