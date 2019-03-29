Под Омском построят крематорий

29 Март 14:01 2019-03-29T14:01:13+03:00

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В Омском районе на территории Морозовского сельского поселения собираются построить крематорий. Нашелся инвестор, который готов вложить деньги в большой проект. Как рассказали в администрации Омского района, сегодня проект по строительству крематория обсуждался на заседании совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции Омского района.

Скорее всего, крематорий будет размещен недалеко от находящегося там Юго-Восточного кладбища. Как рассказывают инвесторы, проект крематория является социально значимым, потому что он позволит уменьшить площади кладбищ, минимизировать расходы на погребение, улучшить экологию. В перспективе там смогут работать около 70 человек, что создаст дополнительные рабочие места в районе.

ИСТОЧНИК KP.RU