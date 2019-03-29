В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»

29 Март 13:59 2019-03-29T13:59:27+03:00

Но такое объяснение не впечатлило стражей порядка, которые заметили его ночью на дачах

Изменить размер текста: A A

28 марта поздно вечером росгвардейцы патрулировали территорию садового товарищества. Объезжая дачи, они заметили подозрительного мужчину. Когда стражи порядка подошли к нему, он сообщил, что «просто гуляет». На такое объяснение их не убедило и они начали задавать еще вопросы. В итоге выяснилось, что мужчина искал закладку наркотиков, которые накануне купил через интернет. После этого на место вызвали полицейских.

- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного в левом боковом кармане куртки был обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. - 29-летний мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, изъятое вещество направлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU