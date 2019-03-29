2019-03-29T13:34:28+03:00
Общество

На выходных в Омске снова испортится погода

Синоптики прогнозируют дожди и туманы
Анна МИКУЛА
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На выходных в Омске будет облачно.На выходных в Омске будет облачно.Фото: Алексей ФОКИН
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На выходных Омск превратится в туманный Альбион. По крайней мере, это обещают синоптики. По их прогнозу последние два дня марта будут дождливыми и облачными.

По данным Gismeteo:

30 марта, суббота: +1...+4, небольшой дождь, облачно;

31 марта, воскресенье: +1...+3, дождь со снегом, облачно;

1 апреля, понедельник: -3...+4, малооблачно;

2 апреля, вторник: -1...+5, переменная облачность;

3 апреля, среда: -4...+2, дождь со снегом, переменная облачность;

4 апреля, четверг: -1...+2, снег, облачно;

5 апреля, пятница: -4...+2, пасмурно;

6 апреля, суббота: -7...+4, пасмурно;

7 апреля, воскресенье: 0...+3, снег, пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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