На выходных в Омске снова испортится погода
Синоптики прогнозируют дожди и туманы
На выходных в Омске будет облачно.Фото: Алексей ФОКИН
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На выходных Омск превратится в туманный Альбион. По крайней мере, это обещают синоптики. По их прогнозу последние два дня марта будут дождливыми и облачными.
По данным Gismeteo:
30 марта, суббота: +1...+4, небольшой дождь, облачно;
31 марта, воскресенье: +1...+3, дождь со снегом, облачно;
1 апреля, понедельник: -3...+4, малооблачно;
2 апреля, вторник: -1...+5, переменная облачность;
3 апреля, среда: -4...+2, дождь со снегом, переменная облачность;
4 апреля, четверг: -1...+2, снег, облачно;
5 апреля, пятница: -4...+2, пасмурно;
6 апреля, суббота: -7...+4, пасмурно;
7 апреля, воскресенье: 0...+3, снег, пасмурно.
ИСТОЧНИК KP.RU