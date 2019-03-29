2019-03-29T13:52:56+03:00
Происшествия

У омича в Петербурге похитили ребенка

Инцидент произошел во время прогулки
Анна МИКУЛА
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Омич заявил, что ребенка увезла его мать.Омич заявил, что ребенка увезла его мать.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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О неприятной ситуаций, которая случилась с ним в северной столице, полицейским рассказал уроженец Омска, который сейчас проживает в деревне Янино под Петербургом. По словам мужчины, у него во время прогулки похитили сына. Он отвернулся буквально на пару минут, и ребенок исчез.

- Опрос очевидцев показал, что мальчика забрала женщина. Позже выяснилось, что это была его мама. Горожанку удалось оперативно вычислить и задержать. Полицейским она пояснила, что с мужем больше не живет, хотя развод пара официально не оформляла. При этом мужчина якобы не дает ей видеться с сыном, - сообщает издание Neva.today.

Как выяснилось, мать, подкараулив мальчика, посадила его в машину и увезла. Сообщается, что все произошло с согласия ребенка. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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