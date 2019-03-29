В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео

29 Март 12:58 2019-03-29T12:58:40+03:00

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Серьезная авария произошла в четверг на Левом Берегу. В районе МЕГИ столкнулись сразу четыре машины. Момент аварии попал на регистратор одного из водителей. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что машины стоят на светофоре и начинают движение после того, как загорается зеленый сигнал светофора. В какой-то момент сбоку вылетает иномарка и бьет одну из машин. Та по инерции отлетает на другое авто. В разделительное заграждение от неожиданности въезжает четвертая машина.

После аварии в этом месте образовалась большая пробка. Машины получили сильные повреждения.

Момент ДТП возле Меги, бульвар Архитекторов Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU