2019-03-29T12:50:42+03:00
Общество

Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких

В минздраве рассказали о его состоянии здоровья
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: СУ СК РФ по Омской областиФото: СУ СК РФ по Омской области
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Молодой человек, которому с крыши университета свалилась глыба льда прямо на голову, уже идет на поправку. Напомним, 18-летний студент получил серьезную черепно-мозговую травму. Он шел с занятий, когда с крыши Финансового университета на улице Партизанской на него упал лед. Трагедия случилась в середине марта, с тех пор 10 дней он находился в реанимации в коме.

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе минздрава, сейчас состояние здоровья молодого человека значительно улучшилось.

- Врачи наблюдают положительную динамику. Ему уже значительно лучше, завтра его планируют отключать от аппарата искусственного дыхания, он сможет дышать сам. Если все пройдет по плану, то к понедельнику будут хорошие новости, молодой человек придет в сознание, - рассказала пресс-секретарь минздрава Светлана Оспенникова.

Следователи тем временем проверяют руководство вуза и выясняют по чьей вине снег с крыши никто не очистил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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