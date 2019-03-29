В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы

29 Март 12:17 2019-03-29T12:22:03+03:00

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Весна пришла в Омск. В итоге многие улицы оказались затопленными. Больше всех страдают пешеходы. Нелегко бывает пройти по нужному маршруту в городке Нефтяников. Накануне жители пожаловались на подтопленные дорожки по улице Нефтяников. Чтобы пройти в этом районе, приходится постараться. Сделать это можно только, карабкаясь по забору. В противном случае омичи промочат ноги.

- Это улица Химиков, остановка "Поликлиника №4". Пройти невозможно, положите поддоны хотя бы или доски, - написал один из жителей и выложил снимок.

Многие пользователи в комментариях заявили, что не удивлены. И такая картина по всему городу. Сибиряки перечисляют подтопленные адресы и ругают коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU