Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»

29 Март 12:01 2019-03-29T12:01:45+03:00

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Авария произошла на перекрестке улиц Королева и Завертяева еще 7 марта в 21.10. Однако с этого времени ему так и не удалось доказать свою невиновность в произошедшей аварии. Как рассказал Дмитрий Серобабов, он пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, но ему в бок врезалась машина «Яндекс.Такси», которая хотела проскочить на «красный». Однако, чтобы доказать свою правоту омичу нужна запись с видеорегистратора, поэтому он просит очевидцев откликнуться.

- Водитель «Яндекс.Такси» начал горячо просить прощения, но потом понял, что регистратора нет - и стал все отрицать. По положению машин доказать его виновность очень тяжело. Нужна запись регистратора, чтобы обратиться в суд, или еще свидетелей. Со мной в машине были мама и маленький сын, которые чудом не пострадали, но были очень сильно напуганы. Пожалуйста, помогите восстановить справедливость, - написал Дмитрий в социальных сетях. Откликнуться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU