2019-03-29T11:24:57+03:00
Общество

К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона

Ее сдадут уже к концу лета
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллионаК хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллионаФото: пресс-служба правительства Омской области
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Вторую подъездную дорогу к хоккейной академии «Авангард» со стороны улицы Завертяева планируют построить в Омске уже этим летом. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области объявило аукцион на строительство дороги. На портале Госзакупок стоимость работ оценивается в 43,6 миллиона рублей. Дорогу должны будут построить за три месяца – с 1 июня по 31 августа.

Первый подъезд к зданию академии со стороны улицы Красный Путь уже построили за 73,6 миллионов рублей. Напомним, что сама академия должна будет открыться уже к сентябрю этого года. Здание по адресу проспект Мира, 1А начали строить в прошлом году. Там «Авангард» планирует тренировать юных спортсменов. Стоимость строительства академии составляет около 2,2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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