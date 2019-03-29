В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч

29 Март 11:22 2019-03-29T11:29:06+03:00

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Омичей переполошила фраза депутата горсовета Дмитрия Петренко, сказанная им во время недавнего обсуждения поправок в бюджет города. Отдельным пунктом рассматривалось увеличение зарплаты председателю горсовета Владимиру Корбуту. По подсчетам народного избранника, она может вырасти до 400 тысяч рублей в месяц.

- Это решение принималось на заседании городского совета еще в октябре прошлого года, - цитирует «Новый Омск» представителя фракции «Единая Россия» в горсовете. - Суть заключалась в том, чтобы исключить премии для мэра города, потому что этот далеко не всегда прозрачный инструмент вызывал массу нареканий в обществе. Взамен было решено ввести эту сумму в окладную часть главы администрации Омска и главы Горсовета (поскольку у них одинаковый коэффициент). Тогда в октябре за эту инициативу проголосовали все присутствующие депутаты. Кроме одного, который открыто выступил против этой нормы. Этот депутат не принадлежит к фракции КПРФ, поэтому мы с недоумением восприняли слова депутата Дмитрия Петренко (КПРФ) на вчерашнем финансово-бюджетном комитете. Он сам голосовал за повышение коэффициентов, а теперь критикует его. Также важно отметить неккоректность цифр, которые озвучены депутатом и распространены в СМИ. Ни о каких 400 тысячах рублей зарплаты для спикера Горсовета и речи быть не может. Сумма значительно скромнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU