Омичам будут доплачивать за рождение тройни
Меры поддержки для омичей, в одночасье ставших многодетными, в Омске обсуждают уже некоторое время. Накануне мэр Оксана Фадина подписала постановление - теперь при рождении тройни местные жители будут получать единовременную выплату.
За каждого ребенка родители тройняшек получат по 100 тысяч рублей, 300 тысяч в общей сложности. Чтобы получить выплату, необходимо в течение 6 месяцев после появления детей на свет подать заявку и предоставить документы подтверждающие право родителей на такую соцподдержку.
Впрочем, большого числа таких родителей, судя по всему, не предвидится. Например, в прошлом году не было ни одного случая рождения в Омске тройни.
ИСТОЧНИК KP.RU