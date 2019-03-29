Омичам будут доплачивать за рождение тройни

29 Март 10:38 2019-03-29T10:38:43+03:00

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Меры поддержки для омичей, в одночасье ставших многодетными, в Омске обсуждают уже некоторое время. Накануне мэр Оксана Фадина подписала постановление - теперь при рождении тройни местные жители будут получать единовременную выплату.

За каждого ребенка родители тройняшек получат по 100 тысяч рублей, 300 тысяч в общей сложности. Чтобы получить выплату, необходимо в течение 6 месяцев после появления детей на свет подать заявку и предоставить документы подтверждающие право родителей на такую соцподдержку.

Впрочем, большого числа таких родителей, судя по всему, не предвидится. Например, в прошлом году не было ни одного случая рождения в Омске тройни.

ИСТОЧНИК KP.RU