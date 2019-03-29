В Омске трамвай столкнулся с легковушкой

29 Март 10:37 2019-03-29T10:37:40+03:00

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В социальных сетях очевидцы поделились фотографиями с места аварии. Как рассказали омичи, все произошло в городке Нефтяников недалеко от Первомайского рынка. Очевидцы говорят, что легковая машина не уступила дорогу трамваю. Именно поэтому трамвай въехал легковушке в бок. Он разбил автомобилю бампер и помял капот.

Омичи не рассказали о пострадавших, неизвестно также, сколько человек в момент аварии находились в трамвае. Возможно, от резкого торможения они могли получить травмы.

В комментариях омичи спорят и ищут виновника аварии. Многие пришли к выводу о том, что трамвай ехал по второстепенной дороге, поэтому должен был уступить легковушке. Но виновника аварии все же предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU