По многочисленным просьбам омичей вернули проездные с лимитом поездок

29 Март 10:22 2019-03-29T10:30:17+03:00

Они будут действовать в течение 60 дней с даты продажи

Изменить размер текста: A A

Напомним, после транспортной реформы, вступившей в силу 1 января, в Омске отменили проездные с лимитом поездок. Но местные жители оказались этим недовольны и буквально завалили дептранспорта просьбами вернуть их.

По просьбам омичей проездные с ограниченным количеством поездок вернули. Но, если раньше они давали возможность сэкономить, сейчас ее нет. Значит, и большой необходимости в приобретении именно такого варианта проездного нет. Поездка обойдется в те же 25 рублей, что и при оплате банковской или транспортной картой.

Согласно постановлению администрации Омска, проездной на 30 поездок будет стоить 750 рублей, на 60 поездок - 1500 рублей. Действовать они будут в течение 60 дней с даты продажи.

В департаменте транспорта администрации Омска пояснили, что лимитные проездные вернули по просьбам - юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которым так проще контролировать транспортные расходы сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU