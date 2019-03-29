2019-03-29T10:14:35+03:00
Общество

Омские парки начинают обрабатывать от клещей

Также до Родительского дня обезопасят 20 кладбищ
Анна МИКУЛА
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От клещей обработают парки и кладбища.От клещей обработают парки и кладбища.Фото: Мария ЛЕНЦ
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22 и 23 марта в городе зафиксировали первые случаи присасывания клещей к людям. Все произошли на Левом берегу. Чтобы обезопасить омичей на нападения кровососов, с 1 апреля начнут обработку парков. За весенне-летний период ее проведут дважды - с 1 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября.

- В результате торгов уже определен подрядчик, который займется противоклещевой обработкой скверов и парков, находящихся на обслуживании нашего управления. Она включает в себя и дератизацию, и акарицидную обработку, - рассказал заместитель директора по зеленому хозяйству бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев. - В соответствии с договором обработка должна быть проведена до 25 мая и с 25 августа до 1 октября.

Также сообщается, что до Родительского дня от клещей обработают территорию 20 городских кладбищ. Омичей просят соблюдать меры предосторожности и прививаться от энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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