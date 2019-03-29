Омские парки начинают обрабатывать от клещей

29 Март 10:14 2019-03-29T10:14:35+03:00

Изменить размер текста: A A

22 и 23 марта в городе зафиксировали первые случаи присасывания клещей к людям. Все произошли на Левом берегу. Чтобы обезопасить омичей на нападения кровососов, с 1 апреля начнут обработку парков. За весенне-летний период ее проведут дважды - с 1 апреля по 25 мая и с 25 августа по 1 октября.

- В результате торгов уже определен подрядчик, который займется противоклещевой обработкой скверов и парков, находящихся на обслуживании нашего управления. Она включает в себя и дератизацию, и акарицидную обработку, - рассказал заместитель директора по зеленому хозяйству бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев. - В соответствии с договором обработка должна быть проведена до 25 мая и с 25 августа до 1 октября.

Также сообщается, что до Родительского дня от клещей обработают территорию 20 городских кладбищ. Омичей просят соблюдать меры предосторожности и прививаться от энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU