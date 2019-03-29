В Омске с мостов и подземных переходов начали смывать зимнюю грязь
В этом году из-за теплой погоды и быстрого таяния снега работы по очистке города от зимней пыли и грязи начались на 20 дней раньше, чем обычно. Рабочие уже начали отмывать мосты и пешеходные переходы в Омске.
- На сегодня на мостах Ленинградский, Комсомольский, Юбилейный, Фрунзенский, Октябрьский бордюрные ограждения очищены от грязи. Приступили к мойке горячей водой. Уже помыты Комсомольский и Юбилейный мосты. Сейчас на очереди – Ленинградский мост. С весны до зимы мы неоднократно выполняем эти виды работ на всех своих объектах, - рассказала директор предприятия Галина Зурнаджан.
На Ленинградском мосту рабочие уже начали укладывать асфальт, пока только 10% от протяженности моста. Также в мэрии рассказали, что уже отмыли подземные пешеходные переходы на улице Валиханова, Щербанева, Ленина, Либкнехта, у Торгового центра и у остановки «Сибзавод».
ИСТОЧНИК KP.RU