В омском вокзале на час отключат электричество

29 Март 09:27 2019-03-29T09:27:46+03:00

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Железнодорожный вокзал города Омска в эту субботу, 30 марта, присоединится ко всемирной экологической акции под названием «Час Земли». С 20.30 до 21.30 на всех зданиях вокзала отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение.

- Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу этих объектов, будет функционировать, - пояснили в пресс-службе РЖД.

В рамках акции, которая проходит каждый год в последнюю субботу марта, всех жителей планеты просят отключить электричество на час с 20.30 до 21.30 по местному времени в знак неравнодушия к будущему планеты. Традиционно, в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В России акция проводится с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU