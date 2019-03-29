В Омске машина загорелась после столкновения с рекламным щитом

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-29T09:09:50+03:00

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Страшная авария произошла накануне, 28 марта, поздно вечером в Старом Кировске. Легковушка въехала в опору рекламного баннера, размещенного на обочине. От удара переднюю часть машины сильно смяло, она загорелась. Как сообщают очевидцы, у горящего автомобиля начали взрываться колеса.

Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных, которые смогли оперативно справиться с огнем. Правда, машину пламя охватило почти моментально, она почти полностью выгорела.

Фото: vk.com/inci55

По предварительным данным, в результате в ДТП никто серьезно не пострадал. Жуткие фото и видео аварии выложили в социальные сети.

- В машине был только водитель, он не пострадал, - рассказывает одна из комментаторов. - Эту машину подрезали. Тот человек, который подрезал, даже не приостановился.

Легковушка загорелась после столкновения с рекламным баннером в Омске.Видео - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU