Во дворе в Омске грузовая машина насмерть сбила мужчину

29 Март 08:45 2019-03-29T08:45:46+03:00

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В одном из дворов по улице Масленникова сегодня утром случилась трагедия. Очевидцы в социальных сетях поделились фотографией – мужчину сбила грузовая машина. Все произошло около 10 утра.

На место происшествия вызвали медиков и сотрудников ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, 39-летний мужчина на грузовой машине «Исудзу» ехал по междворовому проезду по адресу Масленикова, 181 и сбил пешехода. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте аварии, приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют личность погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU