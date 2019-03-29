Привезенная из цирка в Большереченский зоопарк медведица Даша спала зимой впервые за 16 лет

29 Март 08:28 2019-03-29T08:28:07+03:00

С непривычки она пока даже не может прийти в себя после такой долгой спячки

Изменить размер текста: A A

Медведице Даше около 16 лет и большую часть жизни она провела в цирке. За это время ей ни разу не разрешали впадать в спячку зимой - это было экономически невыгодно. Но в прошлом году животное, наконец, отправили на «пенсию» и передали в Большереченский зоопарк. Сотрудники опасались, что спать, как положено медведю, Даша так и не научится. Но инстинкты взяли свое.

- Осенью она заснула позже других, уже в декабре, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Но зато выспалась хорошо, проснулась одной из последних. Правда, сейчас она с непривычки пока не понимает, что произошло и ведет себя немного странно. Но это ничего страшного, мы предполагаем, что ее организм полностью адаптируется в течение нескольких дней.

Пока Даша придерживается диеты. После первой с ее жизни спячки аппетита у медведицы пока нет. Меню ей разрабатывают специальное - чтобы помочь быстрее стать бодрой. Косолапую кормят кашей с овощами или фруктами, рыбой, хлебом и во все блюда обязательно добавляют полезный рыбий жир.

ИСТОЧНИК KP.RU