Омские полицейские раскрыли кражу дверей

29 Март 08:02 2019-03-29T08:02:44+03:00

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В подъездах сразу двух многоэтажных домов неизвестные сняли входные двери. первый случай произошел на улице Жуковского, второй - на улице Крыловской. К стражам порядка с просьбой найти воришек обратился представитель управляющей компании.

- Сотрудники полиции обнаружили похищенные металлические двери в пункте приема металла, а чуть позже установили и личности злоумышленников, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Двоих 24-летних мужчин, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления, оперативники задержали по месту жительства.

Выяснилось, что двери задержанные сдали за 900 рублей. Теперь по статье «Кража» им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU