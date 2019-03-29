2019-03-29T07:53:02+03:00
Общество

Омский «Авангард» не пустит талисман «Салавата Юлаева» на матч в Балашихе

Команда боится спугнуть удачу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский «Авангард» не пустит талисман «Салавата Юлаева» на матч в БалашихеОмский «Авангард» не пустит талисман «Салавата Юлаева» на матч в БалашихеФото: vk.com
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По неизвестным причинам омский «Авангард» отказал в присутствии на арене в Балашихе кунице, талисману «Салавата Юлаева» . Запрет распространяется на первые два домашних матча финала Восточной конференции КХЛ. О запрете присутствия куницы на матче сообщили в официальной группе в социальных сетях «Салавата Юлаева».

- С сожалением сообщаем, что решением руководства омского «Авангарда» нашему талисману отказано в возможности поддержать нашу команду на матчах в Балашихе. Талисман призывает всех наших болельщиков поддерживать команду еще сильнее: за себя и за тех, кто не может присутствовать на матчах, - сказано в группе.

С чем связано такое решение руководства клуба «Авангард» пока неясно. Возможно, ястребы боятся спугнуть удачу. Напомним, что первый матч серии финала Восточной конференции, где сыграют омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» состоится уже сегодня в 22.30 по омскому времени. Он пройдет на домашней арене «ястребов» в Балашихе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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