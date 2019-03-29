Омичкам за тройняшек заплатят 300 тысяч рублей
В Омске ввели единовременную денежную выплату за троих и более детей. Об этом стало известно из постановления, подписанного мэром города Омска Оксаной Фадиной. В постановлении сказано, что омичкам положена денежная выплата по 100 тысяч на каждого ребенка при рождении одновременно трех и более детей.
Таким образом, мама тройняшек может получить одновременно 300 тысяч. Чтобы получить деньги мама детей должна жить на территории Омской области минимум год до рождения детей. В Омске уже вводили подобные денежные выплаты в год 300-летия Омска. Но тогда выплата в 300 тысяч полагалась только первой родившей тройняшек женщине.
Напомним, в прошлом году в Омской области впервые за 14 лет не родилось ни одной тройни, так может быть, что и в этом году выплата никому не достанется.
ИСТОЧНИК KP.RU