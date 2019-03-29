Омичкам за тройняшек заплатят 300 тысяч рублей

29 Март 07:37 2019-03-29T07:37:42+03:00

Однако в прошлом году в городе не родилось ни одной тройни

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В Омске ввели единовременную денежную выплату за троих и более детей. Об этом стало известно из постановления, подписанного мэром города Омска Оксаной Фадиной. В постановлении сказано, что омичкам положена денежная выплата по 100 тысяч на каждого ребенка при рождении одновременно трех и более детей.

Таким образом, мама тройняшек может получить одновременно 300 тысяч. Чтобы получить деньги мама детей должна жить на территории Омской области минимум год до рождения детей. В Омске уже вводили подобные денежные выплаты в год 300-летия Омска. Но тогда выплата в 300 тысяч полагалась только первой родившей тройняшек женщине.

Напомним, в прошлом году в Омской области впервые за 14 лет не родилось ни одной тройни, так может быть, что и в этом году выплата никому не достанется.

ИСТОЧНИК KP.RU