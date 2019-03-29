«Авангард» вернется на домашнюю площадку только в 2023 году

29 Март 07:35 2019-03-29T07:35:55+03:00

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Напомним, накануне появилась информация, что злополучную «Арену Омск», которая пошла трещинами, придется снести. На этом месте построят новый стадион, который будет более современным и вместительным.

- «Арену Омск» формально, по официальным документам, все-таки будут реконструировать. Срок сдачи объекта - 2023 год, - пишет Om1 со ссылкой на свой источник. - Но фактически спортивное сооружение полностью снесут и на том же месте воздвигнут новое. Ледовая арена появится в нашем городе как раз к Молодежному чемпионату мира, который состоится в 2023 году в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU