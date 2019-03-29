«Авангард» вернется на домашнюю площадку только в 2023 году
До этого времени будет идти реконструкция «Арены Омск»
Изменить размер текста:
Напомним, накануне появилась информация, что злополучную «Арену Омск», которая пошла трещинами, придется снести. На этом месте построят новый стадион, который будет более современным и вместительным.
- «Арену Омск» формально, по официальным документам, все-таки будут реконструировать. Срок сдачи объекта - 2023 год, - пишет Om1 со ссылкой на свой источник. - Но фактически спортивное сооружение полностью снесут и на том же месте воздвигнут новое. Ледовая арена появится в нашем городе как раз к Молодежному чемпионату мира, который состоится в 2023 году в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU