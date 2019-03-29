В эти выходные омичей зовут на казахский праздник Наурыз

29 Март 07:10 2019-03-29T07:10:49+03:00

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В эту субботу, 30 марта, омичей зовут на празднования по поводу Наурыза. Мероприятия будут организованы у торгового комплекса «Континент», начало в 13.00. На площади развернется большой этноаул с множеством юрт, восточным базаром и другими интерактивными площадками.

- Наурыз (Навруз) — это праздник весны, обновления природы, начала новой жизни. И в этом году омичам и гостям города представят новый, совсем другой Наурыз,. В этом году мы не только расскажем, но и покажем историю этого праздника, удивим разнообразием интерактивных площадок, устроим показ «Восточной моды, - рассказал один из организаторов праздника, председатель организации «Казахи Омска» Куаныш Елеутаев.

Омичей ждет концертная программа и много площадок, на которых можно будет познакомиться с восточными традициями и одеждой, а также попробовать национальные блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU