Председателю Омского горсовета Корбуту хотят поднять зарплату на 200 тысяч в месяц
27 марта на финансово-бюджетном комитете горсовета обсуждали поправки в бюджет на 2019 год. Он получился почти бездефицитным. Но внимание депутатов привлекло не это, а одна из статей расходов. Согласно ней зарплату председателя горсовета Владимира Корбута предлагалось увеличить на 2 млн 375,8 тысяч рублей.
Выступавший с отчетом вице-мэр Богдан Масан пояснил, что эти деньги удалось найти благодаря экономии на торгах.
- Насколько я помню, мы увеличили ему зарплату на 50%, соответственно, у него было уже порядка 3 млн рублей, - цитируют «Коммерческие вести» депутата Дмитрия Петренко. - Из этих цифр вижу, что у него зарплата более 400 тысяч рублей. Считаю, что это перебор, потому что, извините, у нас в горсовете даже бумагу экономят, и нам иногда распечатывать не хотят.
Петренко предложил вынести эту строку на отдельное голосование, но ему отказали. Тогда он попросил составить калькуляцию зарплат первых лиц горсовета и ознакомить с ней депутатов, чтобы «понимать, почем нам обходятся наши руководители». Также, по его словам, на соответствующие депутатские запросы ему не ответили.
Депутат Сергей Дроздов сообщил, что ему тоже интересно ознакомиться с этой информацией и предложил Дмитрию Петренко посмотреть декларацию вместе.
ИСТОЧНИК KP.RU