Председателю Омского горсовета Корбуту хотят поднять зарплату на 200 тысяч в месяц

29 Март 05:21 2019-03-29T07:17:54+03:00

При этом осенью ее уже увеличивали на 50%

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27 марта на финансово-бюджетном комитете горсовета обсуждали поправки в бюджет на 2019 год. Он получился почти бездефицитным. Но внимание депутатов привлекло не это, а одна из статей расходов. Согласно ней зарплату председателя горсовета Владимира Корбута предлагалось увеличить на 2 млн 375,8 тысяч рублей.

Выступавший с отчетом вице-мэр Богдан Масан пояснил, что эти деньги удалось найти благодаря экономии на торгах.

- Насколько я помню, мы увеличили ему зарплату на 50%, соответственно, у него было уже порядка 3 млн рублей, - цитируют «Коммерческие вести» депутата Дмитрия Петренко. - Из этих цифр вижу, что у него зарплата более 400 тысяч рублей. Считаю, что это перебор, потому что, извините, у нас в горсовете даже бумагу экономят, и нам иногда распечатывать не хотят.

Петренко предложил вынести эту строку на отдельное голосование, но ему отказали. Тогда он попросил составить калькуляцию зарплат первых лиц горсовета и ознакомить с ней депутатов, чтобы «понимать, почем нам обходятся наши руководители». Также, по его словам, на соответствующие депутатские запросы ему не ответили.

Депутат Сергей Дроздов сообщил, что ему тоже интересно ознакомиться с этой информацией и предложил Дмитрию Петренко посмотреть декларацию вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU