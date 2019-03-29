Омич пожаловался на купленный хлеб с зажигалкой внутри

29 Март 04:34 2019-03-29T04:34:53+03:00

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Необычную покупку сделал один из омичей, сам того не подозревая. В супермаркете сибиряк приобрел булку обычного хлеба. Правда, дома он обнаружил, что продукт-то с сюрпризом. Внутри хлеба покупатель обнаружил настоящую зажигалку. Фото необычной покупки омич продемонстрировал в социальных сетях.

- Вчера купили хлеб в магазине, а внутри оказалась зажигалка, - возмущается мужчина.

Другие пользователи были шокированы. И начали наперебой рассказывать свои случаи. Кто-то находил в хлебе зубочистку, другие - пучок волос.

- Киндер-сюрприз по-сибирски, - пошутил в комментариях под снимком один из омичей.

Некоторые все же засомневались, что зажигалка действительно была внутри. И удивились, как под действием высокой температуры в печи ее не разорвало.

ИСТОЧНИК KP.RU