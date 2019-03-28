В Омске к домам в одном из районов не могут проехать даже машины

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-28T14:23:17+03:00

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В социальных сетях жители дома по улице 5-ая Северная, 203 поделились страшными фотографиями непроходимой дороги. Район с двухэтажками, который находится недалеко от центра города, выглядит так, как будто он расположен в деревне в далекой глубинке. Жителям приходится добираться до работы, садика и школы через грязь. Асфальта на дороге в этом микрорайоне нет совсем, от растаявшего снега дорогу развезло. Ситуацию усугубили машины, которые оставили после себя колеи. На фото видно, как со школы по грязи идут дети.

- Это что, деревня какая-то? – недоумевают омичи в комментариях к записи в соцсетях.

На дороге огромные колеи из грязиФото: vk.com

Фото: vk.com

Как утверждают жители такая грязь в этом районе с осени прошлого года. Жалобы в администрацию пока ничем не помогли и они надеются, что силами социальных сетей они смогут достучаться до чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU