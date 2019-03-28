2019-03-28T14:07:28+03:00
Спорт

Перед финальной серией с «Салаватом Юлаевым» «Авангард» снял ролик по комиксам

Омичи представлены в виде «красных» супергероев, уфимцы - в виде «зеленых» [видео]
Анна МИКУЛА
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В преддверии финальной серии плей-офф в Восточной конференции «Авангард» выпустил забавный ролик в стилистике американских комиксов. Напомним, «ястребам» предстоит сразиться с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Видео назвали «Красная сила против зеленой силы». Кстати, оно получилось комплиментарным не только для игроков «Авангарда», но и для их соперников.

Омичи представляют «красных» супергероев - Дедпула, Железного человека, Флэша, Хеллбоя и Человека-паука. Уфимцы показаны «зелеными» персонажами - Гринчем, Халком, Маской и Черепашками-ниндзя.

ХК Авангард on Twitter. Финал Востока совсем скоро. Red Power VS Green Power Это будет эпично. Начинаем уже 29 марта, не пропустите #АВГСЮЛ #БородаМечты https://t.co/KhC0gf4YHY

ИСТОЧНИК KP.RU

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