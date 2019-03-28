В Омске зарегистрировали первые укусы клещей
В Омске из-за теплой погоды и растаявшего снега уже проснулись первые клещи. В городе на территории Кировского округа сразу два человека обратились к медикам за помощью. Обоих укусили клещи.
- 22 марта 2019 года зарегистрирован первый случай присасывания клеща, второй случай зарегистрирован 23 марта 2019 года. Укусы зарегистрированы на территории Кировского Административного округа Омска, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Отметим, что в прошлом году клещи проснулись значительно позже. Первые случае были зарегистрированы в Тевризском районе 8 апреля 2018 года. В Омске клещи активизировались гораздо позднее.
Врачи советуют при обнаружении клеща незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU