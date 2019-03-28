2019-03-28T14:03:42+03:00
Общество

В Омске зарегистрировали первые укусы клещей

Они проснулись в Кировском округе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске зарегистрировали первые укусы клещейВ Омске зарегистрировали первые укусы клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Омске из-за теплой погоды и растаявшего снега уже проснулись первые клещи. В городе на территории Кировского округа сразу два человека обратились к медикам за помощью. Обоих укусили клещи.

- 22 марта 2019 года зарегистрирован первый случай присасывания клеща, второй случай зарегистрирован 23 марта 2019 года. Укусы зарегистрированы на территории Кировского Административного округа Омска, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, что в прошлом году клещи проснулись значительно позже. Первые случае были зарегистрированы в Тевризском районе 8 апреля 2018 года. В Омске клещи активизировались гораздо позднее.

Врачи советуют при обнаружении клеща незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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