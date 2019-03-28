2019-03-28T13:50:18+03:00
Происшествия

Омича похитили, избили и переодели в женскую одежду за украденный телефон

Так друзья решили наказать воришку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича похитили, избили и переодели в женскую одежду за украденный телефонОмича похитили, избили и переодели в женскую одежду за украденный телефонФото: Рамиль Галиев
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Молодой омич отдыхал со своими друзьями в квартире на улице Масленикова. Приятели изрядно выпили, и омич зачем-то украл у девушки одного из своих друзей мобильный телефон. О краже его друзья быстро догадались и решили сами наказать воришку. Они подстерегли его на улице, скрутили и засунули в багажник машины. Затем они отвезли его в квартиру одного из приятелей. Там его жестоко избили и издевались, заставляя переодеваться в женские вещи.

Но омич не стал терпеть такого отношения к себе и, когда его отпустили, направился в полицию. Там он написал заявление о похищении и избиении. Как рассказали в пресс-службе полиции, удалось задержать четверо молодых людей, которые издевались над омичом. Самым активным за похищение и издевательства грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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