Омича похитили, избили и переодели в женскую одежду за украденный телефон

28 Март 13:50 2019-03-28T13:50:18+03:00

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Молодой омич отдыхал со своими друзьями в квартире на улице Масленикова. Приятели изрядно выпили, и омич зачем-то украл у девушки одного из своих друзей мобильный телефон. О краже его друзья быстро догадались и решили сами наказать воришку. Они подстерегли его на улице, скрутили и засунули в багажник машины. Затем они отвезли его в квартиру одного из приятелей. Там его жестоко избили и издевались, заставляя переодеваться в женские вещи.

Но омич не стал терпеть такого отношения к себе и, когда его отпустили, направился в полицию. Там он написал заявление о похищении и избиении. Как рассказали в пресс-службе полиции, удалось задержать четверо молодых людей, которые издевались над омичом. Самым активным за похищение и издевательства грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU