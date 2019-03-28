2019-03-28T13:41:15+03:00
Общество

Апелляцию омского экс-чиновника Ровейна, убившего молодую жену, рассмотрят в апреле

Также предыдущее решение суда обжалуют и родители погибшей
Анна МИКУЛА
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Светлана и Иосиф Ровейн решили развестись спустя 12 лет брака, но мирно расстаться не смогли.Светлана и Иосиф Ровейн решили развестись спустя 12 лет брака, но мирно расстаться не смогли.
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Напомним, семейная трагедия разыгралась прошлым летом. В ходе семейного конфликта по поводу предстоящего развода бывший омский чиновник 62-летний Иосиф Ровейн убил свою 36-летнюю жену Светлану. После этого он сам сдался в полицию. Изначально мужчина утверждал, что это было самообороной, а супруга сама наткнулась не его нож. Правда, не смог убедить следствие в том, что она это сделала более семи раз подряд.

Процесс сильно затянулся из-за того, что заседания постоянно переносились - сначала болел подсудимый, потом его адвокат Михаил Завьялов. Наконец, 11 февраля Иосифа Ровейна приговорили к 9,5 года колонии.

Но обе стороны оказались недовольны - защита посчитала приговор слишком суровым, родители погибшей женщины - слишком мягким.

- Мы боимся, что он даже этот срок не отсидит, а выйдет за хорошее поведение значительно раньше, поэтому обжалуем это решение, - рассказала «Комсомолке» мать Светланы Татьяна Гемар.

Пересматривать решение Октябрьского районного суда будут уже в Омском областном - 18 апреля.

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Громкое убийство произошло в Омске. 61-летнего бывшего начальника налоговой службы Иосифа Ровейна подозревают в том, что он зарезал свою 36-летнюю жену Светлану. Известно, что супруги прожили вместе 12 лет, а недавно решили разойтись. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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