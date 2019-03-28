Омич хотел позвонить, но не удержался и забрал телефон себе

28 Март 13:13 2019-03-28T13:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

28-летний омич уже не раз бывал за решеткой и, видимо, попадет туда снова в ближайшее время. Мужчина зашел в комнату к 55-летнему соседу по общежитию. Угрожая ножом, незваный гость отобрал у хозяина сотовый и скрылся. Потерпевший обратился к правоохранителям.

- Оперативно выдвинувшись на место вместе с сотрудником полиции, росгвардейцы задержали подозреваемого по месту жительства. На кровати лежал похищенный телефон, а под подушкой нож - вскоре изъятый следственно-оперативной группой, также рядом с кроватью стояла полупустая бутылка водки, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. - Задержанный утверждал, что хотел позвонить с телефона 55-летнего соседа, однако, почему применил нож, пояснить не смог.

Грабителя доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU