2019-03-28T13:06:17+03:00
Общество

Почти все билеты на «Золотую маску» в Омске раскупили за два часа

Также успешной оказалась и акция «Зеленая среда», устроенная драмтеатром
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omskdramaФото: vk.com/omskdrama
Изменить размер текста:

Напомним, сегодня, 28 марта, драмтеатр открыл продажу билетов на фестиваль «Золотая маска», которой будет идти в нашем городе с 1 по 12 мая. По традиции, такие форумы пользуются большой любовью омичей. Этот год не стал исключением. Местная публика занимала очередь уже с 8 утра, чтобы точно успеть к открытию кассы театра в 10.00. Билеты на лучшие театральные постановки этого года раскупили за два часа, рассказали в пресс-службе театра.

Такой же успешной оказалась и акция «Зеленая среда», которая проводилась днем раньше и была приурочена к Всемирному дню театра. Билеты на весь репертуар Омской драмы вплоть до конца этого сезона можно было приобрести по более выгодным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков