Почти все билеты на «Золотую маску» в Омске раскупили за два часа

28 Март 12:31 2019-03-28T13:06:17+03:00

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Напомним, сегодня, 28 марта, драмтеатр открыл продажу билетов на фестиваль «Золотая маска», которой будет идти в нашем городе с 1 по 12 мая. По традиции, такие форумы пользуются большой любовью омичей. Этот год не стал исключением. Местная публика занимала очередь уже с 8 утра, чтобы точно успеть к открытию кассы театра в 10.00. Билеты на лучшие театральные постановки этого года раскупили за два часа, рассказали в пресс-службе театра.

Такой же успешной оказалась и акция «Зеленая среда», которая проводилась днем раньше и была приурочена к Всемирному дню театра. Билеты на весь репертуар Омской драмы вплоть до конца этого сезона можно было приобрести по более выгодным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU