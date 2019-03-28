Ночью в Омске инспекторы гонялись за пьяным школьником на «Тойоте»

28 Март 12:29 2019-03-28T12:29:42+03:00

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Этой ночью инспекторы ДПС, которые патрулировали город, увидели машину марки «Тойота», ехавшую без включенных фар. Машина двигалась в сторону железнодорожного вокзала. Инспекторы попытались остановить автомобиль, однако водитель их проигнорировал и поехал дальше. Полицейским пришлось пуститься за машиной в погоню. Водитель остановился только в районе улицы 1-ая Трамвайная.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водителем машины оказался 17-летний школьник. Он был очень пьян, однако «дышать в трубочку» он отказался. У подростка не было ни прав, ни документов на машину. На парня составили несколько административных протоколов и доставили его в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU