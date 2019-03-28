2019-03-28T11:48:52+03:00
Общество

В Омске городской пикник переедет из парка на Королева

Об этом сообщили организаторы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске городской пикник переедет из парка на КоролеваВ Омске городской пикник переедет из парка на КоролеваФото: vk.com
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Городской пикник, который проходит в Омске с 2016 года и пользуется популярностью у омичей, в этом году сменит местоположении. В группе полюбившегося омичам мероприятия в социальных сетях уже сообщили, что Городской пикник-2019 из парка на Королева переедет в центр города, в сквер имени Дзержинского. Мероприятие состоится 23 июня, его начало запланировано на 11.00.

Организаторы пояснили, что перенос местоположения связан с большим количеством посетителей. Парк на Королева имеет ограниченное пространство, которое не вмещает всех желающих. Сквер же расположен у Любинского проспекта, где также будут проходить мероприятия.

Городской пикник проходит в Омске с 2016 года. В этом году гостей пикника ждет обширная гастрономическая программа, шоу-программа, спортивные площадки, современное искусство, образовательные программы, лектории, всевозможные игры, маркет с модными вещами и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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