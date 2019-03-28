В Омске умер начальник одной из колоний

28 Март 11:18 2019-03-28T11:18:50+03:00

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Накануне стало известно о смерти начальника колонии №4, которая расположена в Исилькульском районе Омской области. Сергей Спирко в должности начальника колонии проработал 7 лет, до этого он 12 лет также работал в этой же колонии, но на другой должности. Всего в уголовно-исправительной системе он работал 22 года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Омской области, Спирко ушел из жизни на 50 году жизни из-за тяжелой болезни. Он был награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени, Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU