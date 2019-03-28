2019-03-28T11:18:50+03:00
Общество

В Омске умер начальник одной из колоний

Причиной его смерти стала тяжелая болезнь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
УФСИН по Омской областиУФСИН по Омской области
Изменить размер текста:

Накануне стало известно о смерти начальника колонии №4, которая расположена в Исилькульском районе Омской области. Сергей Спирко в должности начальника колонии проработал 7 лет, до этого он 12 лет также работал в этой же колонии, но на другой должности. Всего в уголовно-исправительной системе он работал 22 года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Омской области, Спирко ушел из жизни на 50 году жизни из-за тяжелой болезни. Он был награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени, Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков