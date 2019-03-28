2019-03-28T10:46:16+03:00
Происшествия

В Омске поймали охранника, который украл спецтехнику на 13 миллионов

Он устроил распродажу, на которой продал все за 1 миллион
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба полиции Республики Саха (Якутия)Фото: пресс-служба полиции Республики Саха (Якутия)
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Мужчина работал охранником в компании по поиску полезных ископаемых в Якутии. 44-летний мужчина решил нажиться на дорогостоящей технике компании и попросту ее распродал. Он объявил местным жителям, что в связи с банкротством вся техника распродается по низкой цене.

Как рассказали в пресс-службе полиции Республики Саха (Якутия), за несколько дней он продал гусеничную спецтехнику марки «ГАЗ-71», «ГАЗ-34036», три вездехода «МТЛБ» и контейнер с электроинструментами и дом-вагон «Саяны». За все он получил около миллиона рублей. При этом реальная стоимость техники составляла больше 13 миллионов. Этими деньгами он расплатился по своим долгам и уехал в Омск. Здесь его и задержали полицейские. Сейчас его доставили в Якутию и завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление, теперь он вновь отправится за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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