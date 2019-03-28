В Омске женщина-таксист помогла задержать убийцу

28 Март 10:16 2019-03-28T10:18:02+03:00

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Инцидент произошел на улице Госпитальной ночью. Переходившего дорогу 43-летнего мужчину сбила «Тойота». Водитель, которые ехал вместе с другом, довез раненого человека до дома. А спустя три недели пострадавший скончался от полученных травм. Но перед этим он довольно подробно успел описать сбившего его водителя.

Неизвестного автовладельца объяснили в розыск. Ситуацию осложняло, что все произошло в темное время суток и рассмотреть водителя было сложно. Но женщина-таксист, как раз ехавшая на заказ в это время, смогла вспомнить этого человека.

- Она сообщила полицейским, что, выполняя очередной заказ, узнала в клиенте пассажира разыскиваемого автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Оперативники установили личности обоих мужчин и выяснили, что предположительно тот самый автомобиль «Тойота Хайлэндэр» выставлен ими на продажу. Встретившись с продавцом под видом покупателей, они сопоставили повреждения, имевшиеся на машине, с теми, которые могли остаться после ДТП. Подозреваемого тут же задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчина отпираться не стал - тем более, что у него в телефоне нашли фото разбитой после ДТП машины. Как выяснилось, ранее он уже был судим за грабеж. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU