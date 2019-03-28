2019-03-28T10:05:34+03:00
Общество

В омском затопленном тоннеле пообещали заменить асфальт

Омичи жаловались не только на воду, но и огромные ямы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском затопленном тоннеле пообещали заменить асфальтВ омском затопленном тоннеле пообещали заменить асфальтФото: vk.com
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Накануне в социальных сетях омичи пожаловались на затопленный тоннель, который ведет в Привокзальный поселок. Из-за растаявшей воды тоннель затопило водой, автомобилистам приходилось сбрасывать скорость, чтобы аккуратно по нему проехать, и чтобы вода не попала в салон. Омичи жаловались на пробки на въезде и выезде из поселка Привокзальный, они тратили на дорогу по часу времени.

После жалоб в социальных сетях коммунальщики приехали и откачали воду из тоннеля. Однако под водой обнаружились огромные ямы, вода размыла асфальт. Начальник отдела эксплуатации автомобильно-дорожного хозяйства Управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Омска Антон Тадин заявил, что как только настанет сухая погода, в тоннеле заменят асфальт. Дорожное полотно обещали заменить до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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