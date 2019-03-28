«Оснований для увольнения нет»: Глава омского минздрава прокомментировал ситуацию с жалобами на лора из Тары

28 Март 09:45 2019-03-28T10:50:56+03:00

Также пациентов призывают подождать до сентября, когда на смену в больницу приедет молодой врач

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Напомним, на лора Тарской ЦРБ Лидию Кривошееву местные жители массово жалуются последние несколько лет. Пациентов, по их словам, не устраивает хамское отношение медика, которая не стесняется в выражениях и оскорбляет, в том числе и детей.

Люди даже создали петицию в требованием поменять агрессивного отоларинголога. Но пока сделать это не получается. Кривошеева уже давно пенсионерка, но заменить ее пока просто некем. В сентябре в Таре ждут молодого специалиста, который приедет в больницу по целевому направлению.

Тем временем, министр здравоохранения Омской области уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Нужна проверка. Оснований для увольнения нет. Возможно, они появятся, - заявил Дмитрий Вьюшков во время пресс-конференции. - Не думаю, что кто-то прав, кто-то виноват. Контакт с пациентом всегда сложен. Но человеческий фактор порой срабатывает, тем более возраст у врача приличный. Главная задача сегодня - не оставить жителей Тарского района без узкого специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU