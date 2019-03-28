«Оснований для увольнения нет»: Глава омского минздрава прокомментировал ситуацию с жалобами на лора из Тары
Напомним, на лора Тарской ЦРБ Лидию Кривошееву местные жители массово жалуются последние несколько лет. Пациентов, по их словам, не устраивает хамское отношение медика, которая не стесняется в выражениях и оскорбляет, в том числе и детей.
Люди даже создали петицию в требованием поменять агрессивного отоларинголога. Но пока сделать это не получается. Кривошеева уже давно пенсионерка, но заменить ее пока просто некем. В сентябре в Таре ждут молодого специалиста, который приедет в больницу по целевому направлению.
Тем временем, министр здравоохранения Омской области уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.
- Нужна проверка. Оснований для увольнения нет. Возможно, они появятся, - заявил Дмитрий Вьюшков во время пресс-конференции. - Не думаю, что кто-то прав, кто-то виноват. Контакт с пациентом всегда сложен. Но человеческий фактор порой срабатывает, тем более возраст у врача приличный. Главная задача сегодня - не оставить жителей Тарского района без узкого специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU