2019-03-28T09:40:21+03:00
Общество

Бывший капитан омского «Авангарда» сказал, что денег с Началовой он не требует

С него пытаются взыскать 26 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Бывший капитан омского «Авангарда» сказал, что денег с Началовой он не требуетБывший капитан омского «Авангарда» сказал, что денег с Началовой он не требуетФото: Николай КРИВИЧ
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Известный хоккеист Александр Фролов, который был капитаном омского «Авангарда», раньше жил со скоропостижно скончавшейся Юлией Началовой. Когда они был в отшениях, хоккеист купил у Началовой 1/2 доли в ее квартире. Они подписали договор, по которому певица получила 20 миллионов рублей. Когда пара рассталась, Началова заявила, что хоккеист ей денег не заплатил. По информации некоторых СМИ Фролов даже подавал иск, чтобы вернуть права на квартиру.

Однако недавно хоккеист заявил, что он не подавал никаких исков.

- Это очень запутанная история. Я не хочу вдаваться во все эти дрязги. Три месяца назад она началась. Я ни разу против Юли ни с какими требованиями не обращался, не предъявлял никаких исков. Наоборот, иск в Нижнем Новгороде предъявили мне – ООО «Весенние инвестиции». Сумма иска – 26 миллионов рублей. Они прикрываются каким-то договором, что якобы выкупили существующий мой долг у Юли за 15 миллионов, - рассказал Фролов «Первому каналу».

В ситуации пытаются разобраться юристы, а сам хоккеист сейчас проживает в США. Когда-то он жил в Омске, а Началова приезжала в Омск к нему на матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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