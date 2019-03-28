Полпред президента Меняйло заявил, что гидроузел Омску не нужен

28 Март 08:57 2019-03-28T08:57:43+03:00

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Красногорский гидроузел начали строить в Омске в 2011 году и планировали закончить на нем работы к 300-летию Омска в 2016 году. Гидроузел на реке Иртыш был предназначен для регулирования уровня воды в Иртыше. Он нужен был из-за ожидаемой в будущем нехватки воды. Однако строительство гидроузла приостановили еще в 2014 году из-за банкротства организации, которая занималась его строительством – НПО «Мостовик». После этого работы там полностью были остановлены, а теперь гидроузел и вовсе находится в плачевном состоянии. Полпред президента Сергей Меняйло заявил, что теперь объект нет смысла достраивать.

- Если перебоев с водой в Омске нет, то надо ставить крест на этом объекте. Если он крайне необходим для обеспечения Омска водой и в части пропуска паводковых вод - надо его достраивать. Вечно вопрос висеть не может. На мой взгляд, необходимости в нем нет. Затрачивать средства на его достройку не имеет смысла, - цитирует Меняйло «Интерфакс».

На строительство гидроузла было потрачено около 5,5 миллиардов рублей. На 2014 год готовность объекта составляла 52%. Сейчас гидроузел пока даже не законсервирован и начинает разрушаться.

ИСТОЧНИК KP.RU