2019-03-28T08:32:37+03:00
Общество

В Омске осудили девушку Милану, которая оказалась мужчиной-мошенником

Ему назначили год исправительных работ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили девушку Милану, которая оказалась мужчиной-мошенникомВ Омске осудили девушку Милану, которая оказалась мужчиной-мошенникомФото: Мария ЛЕНЦ
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Мужчина зарегистрировался в социальных сетях под женским именем Милана. Там он начал искать мужчин и знакомиться с ними под видом девушки. Намерения у «Миланы» были самые серьезные – девушка хотела семью, также она рассказывала легенду о том, что осталась одна с маленьким ребенком, просила помочь деньгами. Трое мужчин пожалели бедную девушку и перевели ей в обще сложности 46 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а обиженные мужчины обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчину, который претворялся девушкой с ребенком, быстро вычислили и завели на него уголовное дело за мошенничество. Мужчина полностью признал вину и частично вернул деньги потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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