СМИ: В Москве задержали еще двоих экс-менеджеров «Омскгоргаза»
27 марта в Москве якобы были задержаны еще двое фигурантов по делу «Омскгоргаза»: Александр Буцин, руководивший компанией в 2011-2013 годах и Константин Марченко. Последний возглавлял РЭК Омской области в 2012-2014 годах, куда пришел с должности замгендиректора «Омскгоргаза», где работал с 2000 года.
- В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, - сообщает «СуперОмск». - По утверждению инсайдеров, по предварительным данным, бывшим топ-менеджерам инкриминируют присвоение и растрату. Возможно, квалификация также дополнится статьями за мошенничество и превышение полномочий. Также очень вероятно, что это далеко не последние аресты по резонансному уголовному делу.
Ранее в столице задержаны гендиректор ХК «Акция» Инна Пахотина и гендиректор «Омскгоргаза» Ольга Шеблова. По версии силовиков, они участвовали в схемы по завышению тарифов на газ для жителей Омска. По решению суда Пахотину поместили под домашний арест, Шебловой продлили срок задержания.
ИСТОЧНИК KP.RU