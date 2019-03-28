2019-03-28T09:06:02+03:00
Общество

СМИ: В Москве задержали еще двоих экс-менеджеров «Омскгоргаза»

Якобы арестованы Александр Буцин и Константин Марченко
Анна МИКУЛА
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Ранее также в столице были задержаны гендиректор ХК «Акция» Инна Пахотина и гендиректор «Омскгоргаза» Ольга Шеблова.Ранее также в столице были задержаны гендиректор ХК «Акция» Инна Пахотина и гендиректор «Омскгоргаза» Ольга Шеблова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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27 марта в Москве якобы были задержаны еще двое фигурантов по делу «Омскгоргаза»: Александр Буцин, руководивший компанией в 2011-2013 годах и Константин Марченко. Последний возглавлял РЭК Омской области в 2012-2014 годах, куда пришел с должности замгендиректора «Омскгоргаза», где работал с 2000 года.

- В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, - сообщает «СуперОмск». - По утверждению инсайдеров, по предварительным данным, бывшим топ-менеджерам инкриминируют присвоение и растрату. Возможно, квалификация также дополнится статьями за мошенничество и превышение полномочий. Также очень вероятно, что это далеко не последние аресты по резонансному уголовному делу.

Ранее в столице задержаны гендиректор ХК «Акция» Инна Пахотина и гендиректор «Омскгоргаза» Ольга Шеблова. По версии силовиков, они участвовали в схемы по завышению тарифов на газ для жителей Омска. По решению суда Пахотину поместили под домашний арест, Шебловой продлили срок задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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