Итоги транспортной реформы в Омске: У частников выросли налоги, у муниципальных перевозчиков - пассажиропоток

28 Март 08:22 2019-03-28T08:23:00+03:00

Бюджет от владельцев маршруток получил на 5 млн больше

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Появились первые итоги транспортной реформы. Напомним, с 1 января проезд в общественном транспорте при расчете электронным способом стоит на 5 рублей дешевле, чем оплата наличными. Власти предполагали, что таким образом приучат пассажиров платить только безналом. А это позволит отследить доходы частных перевозчиков, соответственно и увеличит налоговые поступления от предпринимателей.

Сейчас есть первые промежуточные итоги. Они показали, что после введенных изменений пассажиропоток муниципальных автобусов вырос, а частные перевозчики перечислили в бюджет на 5 млн рублей налогов больше, чем обычно.

- Выходить из теневого оборота всегда больно для коммерсантов, - пишет телеграмм-канал «ОмГорСовет», верность цифр которых уже подтвердили в мэрии.

Этот же источник сообщает, что введенные изменения позволят сократить нагрузку бюджета на обслуживание общественного транспорта в Омске с 1,2 млрд. рублей до 600 - 900 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU