2019-03-28T08:23:00+03:00
Общество

Итоги транспортной реформы в Омске: У частников выросли налоги, у муниципальных перевозчиков - пассажиропоток

Бюджет от владельцев маршруток получил на 5 млн больше
Поделиться:
ФОТО: Анастасия ДЕЛЛЬФОТО: Анастасия ДЕЛЛЬ
Изменить размер текста:

Появились первые итоги транспортной реформы. Напомним, с 1 января проезд в общественном транспорте при расчете электронным способом стоит на 5 рублей дешевле, чем оплата наличными. Власти предполагали, что таким образом приучат пассажиров платить только безналом. А это позволит отследить доходы частных перевозчиков, соответственно и увеличит налоговые поступления от предпринимателей.

Сейчас есть первые промежуточные итоги. Они показали, что после введенных изменений пассажиропоток муниципальных автобусов вырос, а частные перевозчики перечислили в бюджет на 5 млн рублей налогов больше, чем обычно.

- Выходить из теневого оборота всегда больно для коммерсантов, - пишет телеграмм-канал «ОмГорСовет», верность цифр которых уже подтвердили в мэрии.

Этот же источник сообщает, что введенные изменения позволят сократить нагрузку бюджета на обслуживание общественного транспорта в Омске с 1,2 млрд. рублей до 600 - 900 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков