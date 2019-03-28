Итоги транспортной реформы в Омске: У частников выросли налоги, у муниципальных перевозчиков - пассажиропоток
Появились первые итоги транспортной реформы. Напомним, с 1 января проезд в общественном транспорте при расчете электронным способом стоит на 5 рублей дешевле, чем оплата наличными. Власти предполагали, что таким образом приучат пассажиров платить только безналом. А это позволит отследить доходы частных перевозчиков, соответственно и увеличит налоговые поступления от предпринимателей.
Сейчас есть первые промежуточные итоги. Они показали, что после введенных изменений пассажиропоток муниципальных автобусов вырос, а частные перевозчики перечислили в бюджет на 5 млн рублей налогов больше, чем обычно.
- Выходить из теневого оборота всегда больно для коммерсантов, - пишет телеграмм-канал «ОмГорСовет», верность цифр которых уже подтвердили в мэрии.
Этот же источник сообщает, что введенные изменения позволят сократить нагрузку бюджета на обслуживание общественного транспорта в Омске с 1,2 млрд. рублей до 600 - 900 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU