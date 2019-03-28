Омичу с редким заболеванием просят помочь с деньгами на лечение

28 Март 07:47 2019-03-28T07:51:41+03:00

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Энергичный молодой человек Иван, который всегда хорошо себя чувствовал и занимался спортом, внезапно почувствовал себя плохо. Постепенно он терял чувствительность рук и ног, однако врачи полтора года не могли поставить ему диагноз. Все это время его лечили то от одного, то от другого. Когда Иван со своей девушкой вернулся из Киева в Омск, диагноз, наконец, был поставлен, однако молодые люди упустили драгоценное время. Сейчас его девушка просит о помощи, потому что на лечение нужны огромные деньги – больше миллиона рублей.

- Целый год не могли поставить диагноз и назначить адекватное лечение, никто из врачей не воспринимал всерьез. Все говорили, что с вами все нормально и как результат 1.5 года жизни вычеркнуты из-за болезни и попыток ее побороть, и как следствие - неизлечимые аутоиммунные последствия. После 2х месячного лечения произошёл перекос в иммунной системе и запустился аутоиммунный процесс (нарушено функционирование иммунной системы – собственные ткани распознаются как чужеродные, атакуются и разрушаются). Сегодня требуется срочное еженедельное вливание ВВИГ (высокодозного иммуноглобулина). 1 месяц терапии - стоит 1 120 000р, - пишет девушка.

Пока собрано только около 500 тысяч, и девушка в социальных сетях просит о помощи. Откликнуться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU