2019-03-28T07:38:49+03:00
Общество

В честь празднования Дня войск национальной гвардии в Омске прошли торжественные мероприятия

В свой профессиональный праздник омская Росгвардия представила гостям образцы военной техники, снаряжения и оружия
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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27 марта в Управлении Росгвардии по Омской области состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню образования войск национальной гвардии Российской Федерации, с участием всех подразделений территориального Управления, омского учебного центра Сибирского округа войск национальной гвардии, представителей органов власти, приглашенных гостей.

Торжественное мероприятие начались с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу с именами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Перед торжественным строем отличившимся сотрудникам были вручены награды и погоны в связи с присвоением внеочередного звания.

- В этот праздничный день желаю Вам, уважаемые товарищи: действующие сотрудники и ветераны, успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вашим семьям! - отметил начальник Управления Росгвардии по Омской области полковник Естай Джангунаков, обращаясь к коллегам.

В свой профессиональный праздник омская Росгвардия представила гостям образцы военной техники, снаряжения и оружия. Особый интерес приглашенных вызвали показательные выступления подразделений Росгвардии. Бойцы ОМОН «Штурм» продемонстрировали стремительные действия в ходе задержания вооруженного преступника, а сотрудники СОБР «Каскад» - штурм здании, в котором укрылись преступники с оружием, и свои умения при охране защищаемых лиц, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Также гости стали свидетелями действий групп задержания вневедомственной охраны в случае нападения злоумышленника на проходившую по улице девушку.

В день праздника для сотрудников звучали музыкальные композиции в исполнении военного оркестра и творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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