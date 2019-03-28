2019-03-28T07:27:55+03:00
Происшествия

Пожарные в Омске спасли из девятиэтажки 5 детей

Квартира загорелась рано утром
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пожарные в Омске спасли из девятиэтажки 5 детейПожарные в Омске спасли из девятиэтажки 5 детейФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Пожар случился сегодня ранним утром, около пяти часов, в девятиэтажном доме в Кировском округе. Квартиру заволокло едким дымом, соседи тоже почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Когда спасатели приехали на место происшествия, подъезд многоэтажки уже заволокло едким дымом, поэтому они приняли решение эвакуировать жителей подъезда.

В пресс-службе МЧС рассказали, что из подъезда вывели 7 взрослых и 5 детей. Огонь удалось потушить уже через 15 минут после прибытия, поэтому обошлось без жертв. На тушение возгорания выезжали 20 человек и 4 пожарных машины. Причину пожара еще предстоит установить, по некоторым сообщениям его причиной могла стать загоревшаяся стиральная машина в одной из квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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