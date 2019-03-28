Пожарные в Омске спасли из девятиэтажки 5 детей
Пожар случился сегодня ранним утром, около пяти часов, в девятиэтажном доме в Кировском округе. Квартиру заволокло едким дымом, соседи тоже почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Когда спасатели приехали на место происшествия, подъезд многоэтажки уже заволокло едким дымом, поэтому они приняли решение эвакуировать жителей подъезда.
В пресс-службе МЧС рассказали, что из подъезда вывели 7 взрослых и 5 детей. Огонь удалось потушить уже через 15 минут после прибытия, поэтому обошлось без жертв. На тушение возгорания выезжали 20 человек и 4 пожарных машины. Причину пожара еще предстоит установить, по некоторым сообщениям его причиной могла стать загоревшаяся стиральная машина в одной из квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU