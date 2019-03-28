Мэр Омска Оксана Фадина уходит в краткосрочный отпуск

28 Март 06:51 2019-03-28T06:51:12+03:00

Изменить размер текста: A A

С завтрашнего дня, 29 марта омская градоначальница уходит в краткосрочный отпуск. Об этом сообщает директор департамента информационной политики администрации. Отпуск Фадиной продлится до 7 апреля, его продолжительность будет 11 дней.

Исполнять обязанности мэра на период отпуска станет первый заместитель Оксаны Фадиной – директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. Многие полагают, что отпуск мэра связан с тем, что она недавно усыновила ребенка. На недавней встрече со студентами Фадина призналась, что у нее мало свободного времени и приходится совмещать сложную работу и материнство.

ИСТОЧНИК KP.RU